«Хетафе» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» за 1.78.

«За два последних года «Хетафе» серьёзно сдал позиции и превратился из одного из лидеров в типичного середняка Ла Лиги. После 30 туров текущего первенства столичный клуб всего на четыре пункта опережает «Эльче» из зоны вылета, что вряд ли радует поклонников и руководство коллектива.



В пяти последних турах синие два раза проиграли и добыли три ничьи — с «Атлетико» (0:0), «Эльче» (1:1) и «Осасуной» (0:0).



У действующего чемпиона открытая серия без поражений в 14 матчах подряд, кроме того, в четырёх последних турах «сливочные» выиграли — у «Эльче» (2:1), «Сельты» (3:1), «Эйбара» (2:0) и «Барселоны» (2:1). Нельзя не отметить удачное выступление в Лиге чемпионов, где подопечные Зинедина Зидана выбили из турнира «Ливерпуль» с общим счётом 3:1.



«Хетафе» попал в чёрную полосу, и сегодня шансов на успех у команды совсем немного. «Реал» устал, но после успеха в Лиге чемпионов выйдет на поле в хорошем настроении и сумеет навязать свою игру. Я считаю, что магия Мадрида сработает в этой игре. Ожидаю победу «галактикос», на что и заиграю пари».