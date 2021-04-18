«Сочи» — ЦСКА: где будет трансляция матча, когда начало, по какому телеканалу покажут

18 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.64.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Сочи» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.87, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.05.