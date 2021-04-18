«Спартак» — «Уфа»: когда начало матча РПЛ, где будет трансляция, по какому телеканалу
18 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Уфа». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 9.00.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.30.
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