«Краснодар» — «Зенит»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу РПЛ
Сегодня, 17 апреля, в матче 26-го тура РПЛ сыграют «Краснодар» и «Зенит». Начало матча — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Краснодар» — «Зенит».
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