«Атлетик» Бильбао — «Барселона»: прогноз Егора Титова на финал Кубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Барселона» в финале Кубка Испании сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.85.
«Удивительно, конечно, но «Атлетик» сыграет свой второй финал Кубка Испании за две недели. В прошлом году из-за коронавируса не получилось сыграть с «Реал Сосьедадом». Играли сейчас и уступили — 0:1. А теперь уже матч с «Барселоной». И, конечно, очень не хочется баскам остаться без трофея, не реализовать ни одну из двух попыток.
Но у «Барселоны», думаю, свои планы на этот финал. Каталонцы уже проиграли один трофей Бильбао в этом сезоне. Все, думаю, помнят матч за Суперкубок Испании, где «Барса» вела вплоть до последних секунд основного времени, но в итоге уступила в овертайме, а Месси был удалён. У него теперь свои счёты с «Атлетиком». И жду от него вдохновенной яркой игры.
«Атлетик» в последних матчах выглядел не очень здорово, побед не было с 7 марта. Команда почти не забивает, но и пропускает очень мало. Поэтому, думаю, обилия голов ждать не стоит. А поставлю на «Барселону» с форой (-1). Не имеет она права упускать трофей. Где-то удастся Месси что-то придумать, забить, а потом на свободном пространстве ещё один мяч придумают каталонцы».
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