ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на 1-й матч финала плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на 1-й матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард».

Ставка: «Авангард» не проиграет в основное время за 2.05.

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в седьмом матче Восточной конференции, что стало для меня сюрпризом. «Ак Барс» очень здорово играл по ходу всего чемпионата, но всё-таки «Авангард» в этом противостоянии оказался чуть лучше.



В финале Кубка Гагарина сыграют ЦСКА и «Авангард». Это две очень сильные команды, сложно выделить фаворита. ЦСКА начинает серию на своём льду, но я считаю, что Омск способен сыграть как минимум вничью в предстоящем матче. У «Авангарда» всего два дня на восстановление после седьмого матча против «Ак Барса», но, с другой стороны, омичи привыкли играть на площадке соперника, они четыре раза подряд выиграли на выезде и сейчас могут продолжить свою успешную серию. У «Авангарда» сейчас хорошие эмоции, они ему помогут, а на ЦСКА может сказаться пауза между матчами, не всегда она идёт на пользу.



Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом, но я с этим не совсем согласен, хотя, конечно, ЦСКА имеет чуть больше шансов выиграть серию. Омску бы ещё один день на отдых перед этой серией, но всё-таки он сейчас на ходу, у него хороший игровой тонус, а у ЦСКА, возможно, не получится быстро войти в игру, поэтому, думаю, будет ровная игра и ничья в основное время.



У ЦСКА больше опыта решающих матчей, «армейцы» практически в каждом сезоне играют в решающих стадиях Кубка Гагарина, поэтому в целом в этой серии они фавориты. Противостояние ЦСКА – «Авангард» — это повторение позапрошлого сезона, когда в финале встречались как раз эти же команды.



Мне понравилось, как Омск играл в обороне в этом плей-офф, потому что в регулярном чемпионате у него было как много заброшенных шайб, так и пропущенных. В плей-офф же «Авангард» стал действовать по-другому, и в его матчах мы видим не так много шайб, особенно если убрать прошлый поединок против Казани. «Авангард» очень хорошо подготовился к плей-офф, особенно это касается игры в обороне.



Если рассматривать атакующий потенциал обеих команд, то я бы не сказал, что «Авангард» превосходит «армейцев» в этом плане. У ЦСКА много качественных игроков атаки, но всё же «армейцы» в первую очередь уделяют внимание обороне".