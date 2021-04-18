«Урал» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Екатеринбурге
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Рубин», который состоится 18 апреля в Екатеринбурге.
Ставка: победа «Рубина» за 2.20.
«Самая ранняя игра воскресенья. Хотя «Урал» неплох в родных стенах, «Рубин» лучше выглядит в игровом плане, убедительнее в атаке, регулярно побеждает и претендует на еврокубки. А вот хозяева просто доигрывают сезон: отрыв даже до зоны стыковых матчей солидный, ниже упасть уже не получится. Но и до еврокубков им не добраться.
Потому здесь поставлю на победу гостей. Состав у них интереснее, а разница в мотивации сделает всё остальное. Много казанцы не забьют, но для победы может и одного мяча хватить".
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