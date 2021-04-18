«Спартак» — «Уфа»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ 18.04.2021

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа», который состоится 18 апреля в Москве.

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.

«У «Спартака» серьёзные потери, тренерскому штабу Доменико Тедеско придётся выкручиваться и латать дыры. А вот «Уфа» воодушевлена крупной победой в прошлом туре после прихода нового тренера, так что наверняка создаст москвичам проблемы. Даже на чужом поле.

Но всё же игровые возможности красно-белых гораздо выше, а турнирная ситуация обязывает брать максимум. Жду трудовую победу хозяев в этой встрече, голов будет немного. Не удивлюсь счёту 1:0».