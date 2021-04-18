ЦСКА — «Авангард»: когда начало 1-го матча, где будет трансляция, по какому телеканалу
18 апреля состоится первый матч финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех омичей оценён в 4.15.
Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол в первые десять минут идёт за 2.09, гол Константина Окулова — за 2.73.
Ставки на итоговую победу армейцев принимаются за 1.30, успех омичей с учётом овертайма идёт за 3.75.
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В десяти последних очных поединках омичи проиграли армейцам девять раз.
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