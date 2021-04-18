«Аталанта» — «Ювентус»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому телеканалу покажут матч

8 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус». Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех туринцев оценён экспертами в 2.82. Ставки на ничью принимаются за 3.65.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.54.