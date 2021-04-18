«Спартак» — «Уфа»: прогноз Артура Петросьяна на матч РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» – «Уфа».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.68.
«Конечно, «Спартак» — фаворит, даже без сразу трёх игроков основы – Джикии, Айртона и Соболева. Хозяева будут здесь владеть подавляющим территориальным и игровым преимуществом, и многое будет зависеть от их эффективности впереди.
«Уфа», если закрыть глаза на два последних матча (поражение в Кубке и победа в чемпионате над «Ахматом»), до этого проиграла три игры кряду, пропустив при этом восемь мячей. Это одна из слабейших команд РПЛ в этом сезоне, и вполне возможно в следующем сезоне ей придется покорять ФНЛ, чтобы вернуться.
Предположу, что, во-первых, у хозяев будет подавляющее преимущество по угловым, ну а, во-вторых, они, пусть, возможно, и не очень легко, но нужные три очка возьмут».
- 18 апреля 2021
-
08:30
-
08:00
-
07:25
-
07:19
- 17 апреля 2021
-
21:57
-
21:19
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30