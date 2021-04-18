«Спартак» — «Уфа»: прогноз Артура Петросьяна на матч РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» – «Уфа».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.68.

«Конечно, «Спартак» — фаворит, даже без сразу трёх игроков основы – Джикии, Айртона и Соболева. Хозяева будут здесь владеть подавляющим территориальным и игровым преимуществом, и многое будет зависеть от их эффективности впереди.



«Уфа», если закрыть глаза на два последних матча (поражение в Кубке и победа в чемпионате над «Ахматом»), до этого проиграла три игры кряду, пропустив при этом восемь мячей. Это одна из слабейших команд РПЛ в этом сезоне, и вполне возможно в следующем сезоне ей придется покорять ФНЛ, чтобы вернуться.



Предположу, что, во-первых, у хозяев будет подавляющее преимущество по угловым, ну а, во-вторых, они, пусть, возможно, и не очень легко, но нужные три очка возьмут».