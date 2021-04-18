«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на полуфинал Кубка Англии
Комментатор Денис Казанский дал прогноз прогноз на матч Кубка Англии «Лестер» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Лестера» за 1.90.
«Для «Лестера» большая проблема, что Джейми Варди забивает только 1 мяч в 19 играх. С другой стороны, если посмотрим на «Саутгемптон», то он выиграл всего лишь 2 из последних 8 игр против «Лестера».
Я думаю, что в этой встрече класс гораздо выше именно у «лис». В последних матчах «святые» себя плохо чувствуют: 4 победы из 16 игр. В этом плане «Лестер» гораздо понятнее и куда более прогнозируем.
Коллектив Роджерса более классный на данный момент. Последние результаты на это указывают, в том числе и последняя встреча этих клубов.
Поэтому ставлю на победу «Лестера» в этой встрече».
Рекомендуем вам
- 18 апреля 2021
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:25
-
07:19
- 17 апреля 2021
-
21:57
-
21:19
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам