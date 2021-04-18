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«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на полуфинал Кубка Англии

«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на полуфинал Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз прогноз на матч Кубка Англии «Лестер» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Лестера» за 1.90.

«Для «Лестера» большая проблема, что Джейми Варди забивает только 1 мяч в 19 играх. С другой стороны, если посмотрим на «Саутгемптон», то он выиграл всего лишь 2 из последних 8 игр против «Лестера».

Я думаю, что в этой встрече класс гораздо выше именно у «лис». В последних матчах «святые» себя плохо чувствуют: 4 победы из 16 игр. В этом плане «Лестер» гораздо понятнее и куда более прогнозируем.

Коллектив Роджерса более классный на данный момент. Последние результаты на это указывают, в том числе и последняя встреча этих клубов.

Поэтому ставлю на победу «Лестера» в этой встрече».

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