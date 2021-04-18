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«Спартак» — «Уфа»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ 18.04.2021

«Спартак» — «Уфа»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ 18.04.2021
Ставки / Прогнозы 0
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» — «Уфа».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Спартака» за 3.00.

«Спартак» бьётся за Лигу чемпионов, «Уфа» — за выживание. Я думаю, что в итоге «Спартак» попадёт в ЛЧ, а «Уфа» вместе с «Тамбовом» вылетят.

Последние матчи не показательны. «Спартак» неплохо выступил против «Локомотива». Где-то не повезло, где-то судьи не дали – команда проиграла и сейчас очень злая. Захочет реабилитироваться.

«Уфа» победила в последней игре, но матч тоже не показательный. Потому что «Уфа» уступила «Ахмату» в Кубке, после чего сразу взяла реванш. А до того у уфимцев одни поражения.

У «Спартака» отсутствуют Соболев и Айртон. Но я думаю, что команда будет играть против «Уфы» низом. Наверняка гости очень глубоко сядут, и здесь нужны будут юркие нападающие, которые хорошо играют ногами в штрафной. Надеюсь, что «Спартак» будет доводить мячи низом, Промес будет получать мяч уже в штрафной или на линии штрафной (а там уже накручивать). И за счёт этого «Спартак» будет получать моменты и забивать голы".

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