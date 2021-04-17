«Краснодар» — «Зенит»: результат матча, кто победил, как сыграли 17.04.2021

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.



Первый гол на седьмой минуте забил Алексей Ионов. Кристоффер Олссон дошёл до штрафной и пробил низом, Ионов выскочил из-под Дмитрия Чистякова, подставил ногу и переправил мяч мимо Андрея Лунёва На 60-й минуте Ионов оформил дубль. Юрий Газинский сделал классный заброс вперёд, Ионов принял мяч на грудь, влетел в штрафную, на замахе убрал Ярослава Ракицкого и технично пробил в дальнюю девятку.



На 75-й минуте Сердар Азмун подкараулил ошибку голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова и отправил мяч в пустые ворота. На 86-й минуте Далер Кузяев здорово сыграл в отборе против Магомеда-Шапи Сулейманова. Дуглас Сантос с фланга вырезал подачу в штрафную, Андрей Мостовой подстроился и в касание уложил мяч в нижний угол.

Ставки на ничью принимались за 4.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4300 рублей. Успех «Зенита» оценивался в 1.74, успех «Краснодара» — в 4.70.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.64, обе забьют — за 1.70, а гол в первые 15 минут — за 2.85. На результативную ничью давали 5.50, на точный счет 2:2 — 17.50.