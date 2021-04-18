«Краснодар» — «Зенит»: результат матча РПЛ, кто забил, какой счёт

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.
Первый гол на седьмой минуте забил Алексей Ионов. Кристоффер Олссон дошёл до штрафной и пробил низом, Ионов выскочил из-под Дмитрия Чистякова, подставил ногу и переправил мяч мимо Андрея Лунёва На 60-й минуте Ионов оформил дубль. Юрий Газинский сделал классный заброс вперёд, Ионов принял мяч на грудь, влетел в штрафную, на замахе убрал Ярослава Ракицкого и технично пробил в дальнюю девятку.
На 75-й минуте Сердар Азмун подкараулил ошибку голкипера краснодарской команды Матвея Сафонова и отправил мяч в пустые ворота. На 86-й минуте Далер Кузяев здорово сыграл в отборе против Магомеда-Шапи Сулейманова. Дуглас Сантос с фланга вырезал подачу в штрафную, Андрей Мостовой подстроился и в касание уложил мяч в нижний угол.
Ставки на ничью принимались за 4.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4300 рублей. Успех «Зенита» оценивался в 1.74, успех «Краснодара» — в 4.70.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.64, обе забьют — за 1.70, а гол в первые 15 минут — за 2.85. На результативную ничью давали 5.50, на точный счет 2:2 — 17.50.
- 18 апреля 2021
-
08:30
-
08:00
-
07:25
-
07:19
- 17 апреля 2021
-
21:57
-
21:19
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30