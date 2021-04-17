«Шахтёр» — «Динамо» Киев: результат матча чемпионата Украины, какой счёт, как сыграли

Киевское «Динамо» выиграло у донецкого «Шахтёра» в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги. Игра проходила без зрителей на НСК «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:0
На 34-й минуте Карлос Де Пена реализовал одиннадцатиметровый удар, этот гол оказался единственным. По ходу встречи арбитр показал шесть жёлтых карточек.
«Динамо», набрав 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Шахтёр» располагается строчкой ниже, отставая на 10 очков.
Поставить на победу донецкой команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.04. Успех киевлян оценивался в 3.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3450 рублей. Ставки на ничью принимались за 3.65.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.87, «обе забьют — нет» — за 2.10, а точный счёт 1:0 в пользу киевлян — за 7.50.
- 17 апреля 2021
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