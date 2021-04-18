«Филадельфия» — «Вашингтон»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

17 апреля «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз» на «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии в матче НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

На четвёртой минуте «Вашингтон» в большинстве провёл позиционную атаку. Евгений Кузнецов отдал передачу в центр Джону Карлсону, который направил шайбу к Овечкину, располагавшемуся на левом пятаке. Российский форвард броском в касание открыл счёт в матче. За секунду до конца первого периода Клод Жиру и Джоэль Фараби ассистировали Ивану Проворову, который получил шайбу у синей линии и сходу бросил – 1:1.



На 33-й секунде второго периода, после передач Джона Карлсона и Александра Овечкина, Дмитрий Орлов мощным броском с левого пятака снова вывел вперёд «Кэпиталз», на 26-й минуте Джеймс ван Римсдайк снова сделал счёт равным, а менее чем через минуту Овечкин оформил дубль, играя в большинстве, причём ассистировали ему те же партнёры, которые помогли забросить ему первую шайбу.

На 36-й минуте Евгению Кузнецову ассистировали Том Уилсон и Джон Карлсон. Россиянин получил шайбу перед воротами соперника и реализовал импровизированный буллит – 4:2. На 48-й минуте «Флайерз» отыграли одну шайбу – отличился Уэйд Эллисон, а на 50-й забросил Конор Шири, вновь увеличив преимущество гостей. Ещё одну шайбу забросил Энтони Манта в пустые ворота.

Александр Овечкин провёл на льду 20:08 (6:55 — в большинстве), набрал три (3+1) очка, совершил пять бросков и один силовой приём. Показатель полезности — "+2".

Ставки на победу «Вашингтона» принимались за 2.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2100 рублей. Успех «Филадельфии» шёл за 3.05, ничья — за 4.60.

На тотал больше 5.5 шайбы давали 1.63, на тотал больше 8.5 шайбы — 4.65. Гол Александра Овечкина шёл за 1.70, точный счёт 6:3 в пользу «Кэпиталз» — за 36.0.