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«Лидс» – «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Лидс» – «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» – «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.93.

«Лидс» выйдет на этот матч, как будто и не было победы на «Этихаде». Ее там уже забыли и горят желанием снять скальп с еще одного топ-клуба. У йоркширцев возвращается в строй Харрисон, но, скорее всего, не будет одного из лучших атакующих игроков сезона Рафиньи. С бразильцем в составе шансы хозяев как минимум на ничью были бы вполне реальными.

Ну а для «Ливерпуля» главное забыть то, что было в игре с «Реалом», и с новыми силами вернуться в борьбу за попадание в четверку. Против мерсисайдцев многое – и тотальное отсутствие удачи, и порой вопиющее судейство, и кадровые сложности. Но ничего не поделаешь – придется играть на максимуме. Иначе Лиги чемпионов в будущем сезоне не видать.

Думаю, что «Лидс», у которого три подряд победы и по два забитых мяча в каждой из них, хотя бы раз здесь отличится. Но «Ливерпуль» все же к победе будет ближе и как минимум ничью из Йоркшира увезет», — сказал Петросьян.

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«Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ, «Лидс» надо обыгрывать любой ценой.
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