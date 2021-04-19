Эксперты назвали фаворита РПЛ после 26-го тура

26-й тур РПЛ внес существенные изменения в турнирную таблицу. Лидер — «Зенит» — потерял очки в матче с «Краснодаром» (2:2), но этой осечкой смог воспользоваться только «Локомотив», переигравший «Ростов» (4:1).



Отставание москвичей от лидера составляет 6 очков за 4 тура. Поставить на победу зенитовцев в РПЛ можно с коэффициентом 1.04, а на «Локомотив» предлагают коэффициент 17.00.



Зато команда Марко Николича уже на 2-м месте. «Локомотив» обошел «Спартак», который разгромно проиграл «Уфе» (0:3). У красно-белых осталось 47 очков, шансы на их чемпионство эксперты оценивают коэффициентом 51.00.



Проиграл и ЦСКА, команда Ивицы Олича уступила «Сочи» (1:2). Этой осечкой воспользовались «Рубин» и «Динамо», которые выиграли свои матчи. Теперь у всех этих команд по 46 очков, а у сочинцев 43. Поставить на то, что чемпионом станет ЦСКА, можно за 101.00, а на «Рубин» и «Динамо» ставки принимают с коэффициентом 151.00.



В 27-м туре, который пройдет 24-25 апреля, нас ждет дерби ЦСКА — «Спартак». «Зенит» примет «Ротор», «Локомотив» на выезде сыграет с «Тамбовом». «Динамо» дома сыграет с «Химками», а «Рубин» — с «Краснодаром».