«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 4.44.



«Попробуй угадать, что будет в этой встрече. «Лидс» спокойно доигрывает сезон. Он получает удовольствие от тактических задач. Команда уже выполнил цель, поставленную на сезон: она точно не покинет АПЛ. Ну и победа над «Манчестер Сити» в последнем туре дорогого стоит.



Исходя из большой вариации прогнозов на эту игру, я бы поставил на ничью. «Ливерпуль» все же долгое время был ориентирован на Лигу чемпионов. Это и деньги, и слава.



Ну и атака красных сейчас смотрится не очень хорошо. Нет Коутиньо. Не в форме Салах и Фирмино. Понятно, что сейчас задача команды Юргена Клоппа – остаться в четверке и пробиться в Лигу чемпионов.



Мне кажется, что «Лидс» в этой игре сыграет в свое удовольствие и докажет, что победа над «Манчестер Сити» не была случайной», — сказал Казаков.

«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах и Мане выгрызут для Юргена Клоппа место в топ-4 «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ, «Лидс» надо обыгрывать любой ценой.