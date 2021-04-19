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«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 4.44.

«Попробуй угадать, что будет в этой встрече. «Лидс» спокойно доигрывает сезон. Он получает удовольствие от тактических задач. Команда уже выполнил цель, поставленную на сезон: она точно не покинет АПЛ. Ну и победа над «Манчестер Сити» в последнем туре дорогого стоит.

Исходя из большой вариации прогнозов на эту игру, я бы поставил на ничью. «Ливерпуль» все же долгое время был ориентирован на Лигу чемпионов. Это и деньги, и слава.

Ну и атака красных сейчас смотрится не очень хорошо. Нет Коутиньо. Не в форме Салах и Фирмино. Понятно, что сейчас задача команды Юргена Клоппа – остаться в четверке и пробиться в Лигу чемпионов.

Мне кажется, что «Лидс» в этой игре сыграет в свое удовольствие и докажет, что победа над «Манчестер Сити» не была случайной», — сказал Казаков.

«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах и Мане выгрызут для Юргена Клоппа место в топ-4
«Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ, «Лидс» надо обыгрывать любой ценой.
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