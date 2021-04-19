Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.89.

«Первый тур текущего сезона кажется далеким прошлым. Однако тот матч определенно задал тон сезону «Лидса», который проиграл «Ливерпулю» со счетом 3:4.

После победы на «Этихаде» вероятность успеха на «Элланд Роуд» еще более высока. Положительным моментом для хозяев поля вполне может стать то, что в середине недели «Ливерпуль» играл в Лиге чемпионов. Это вполне может помочь хозяевам поля, как это им уже помогло в матче против «Сити».

Тем не менее последние результаты «Ливерпуля» немного улучшились. Особенно это заметно по выездным матчам чемпионата.

Учитывая все вышесказанное, предлагаю поставить на победу красных с минимальным перевесом и обменом голами», — сказал Оуэн.

«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз: Салах и Мане выгрызут для Юргена Клоппа место в топ-4
«Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ, «Лидс» надо обыгрывать любой ценой.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021