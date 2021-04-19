«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.89.
«Первый тур текущего сезона кажется далеким прошлым. Однако тот матч определенно задал тон сезону «Лидса», который проиграл «Ливерпулю» со счетом 3:4.
После победы на «Этихаде» вероятность успеха на «Элланд Роуд» еще более высока. Положительным моментом для хозяев поля вполне может стать то, что в середине недели «Ливерпуль» играл в Лиге чемпионов. Это вполне может помочь хозяевам поля, как это им уже помогло в матче против «Сити».
Тем не менее последние результаты «Ливерпуля» немного улучшились. Особенно это заметно по выездным матчам чемпионата.
Учитывая все вышесказанное, предлагаю поставить на победу красных с минимальным перевесом и обменом голами», — сказал Оуэн.
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