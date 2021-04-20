«Бавария» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Байер» в 30-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.00.
«В очередном туре Бундеслиги «Бавария» играет с «Байером», и мы в очередной раз вспоминаем фразу Ули Хеннеса о том, что «Байеру» не обойти «Баварию» и через сто лет.
Думаю, что «Бавария» — фаворит, но матч будет нервным, учитывая последние новости в европейском футболе, которые затрагивают и «Баварию». Она отказалась участвовать в Суперлиге, но ходят слухи, что это решение не окончательное.
Тем не менее в этом чемпионате «Бавария» летит к победе и никакого другого варианта не рассматривается. Такие матчи, как с «Байером», —очередная возможность установить себя как основную силу в немецком футболе.
Так будет и сейчас. Мне кажется, что «Байеру» крыть особо нечем, поэтому без особых сомнений рекомендую вам ставку на победу «Баварии» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.00. Это очень высокий и хороший коэффициент для такого матча», — сказал Андронов.
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