ЦСКА — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч финальной серии КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА и «Авангард».



Ставка: ТМ 4 за 1.92.



«Во-первых, давайте вспомним, как развивался первый матч финала. «Авангард» выиграл со счётом 2:1. Это мало кто мог предсказать, я предсказал, но всё получилось просто фантастически. ЦСКА с первых же минут бросился в атаку: 17-5 по броскам. Почти шесть минут провели в атаке. «Авангард» менее двух минут, но именно молодой форвард «Авангарда» Егор Чинахов открыл счёт.



В дальнейшем «Авангард» сумел развить и закрепить тот успех. Когда забивает Гатовец, когда забивает Илья Каблуков в пустые ворота, который до этого не забивал больше ста матчей, то это удивительно. Но что будет дальше?



Игорь Никитин — очень опытный тренер, и он не будет делать ставку на начало игры, не будет стараться взять «Авангард» нахрапом. Он постарается сэкономить силы, чтобы хватило на вторую половину матча, тем более что во второй половине «Авангард» всегда прибавляет.



Я бы здесь взял тотал меньше 4 за кэф 1,92. Если будет четыре шайбы в основное время, то деньги нам возвращаются, если больше, то проиграли, а если меньше, то выиграем. ЦСКА — это мастера окопных войн, и «Авангард» отлично играет в защите.



Понятно что «Авангард» в гостях против ЦСКА не будет играть первым темпом. Боб Хартли этого не допустит. Главное для «Авангарда» — не делать ошибок в своей зоне и сдерживать натиск армейцев, которые умеют быстро идти вперёд, давить и принимать быстрые решения. ЦСКА постарается сыграть осторожно и подловить на контратаке, поэтому я жду, что здесь не будет много шайб.



На самом деле «Авангард» и так сделал очень многое, взял преимущество своего льда. В гостях победа — это очень важно, но для ЦСКА очень важно не проиграть ещё раз. Армейцы постараются сыграть экономно, рассчитать свои силы», — сказал Лысенков.

ЦСКА — «Авангард». Прогноз на 2-й матч: Ковальчук, Окулов и Толчинский удивят букмекеров Омичи удивительно эффективны в гостях. И в первом периоде без голов остаются очень редко.