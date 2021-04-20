ЦСКА — «Авангард»: ставка Владимира Вуйтека на второй матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард».
Ставка: победа ЦСКА за 1.82.
«В первом матче этой серии «Авангард» обыграл армейцев со счётом 4:1. ЦСКА оказывал давление на ворота соперника, но армейцам очень тяжело было взломать оборону омичей.
В целом «Авангард» сыграл лучше тактически, смог избавиться от постоянного давления ЦСКА в атаке, хотя были моменты, когда у армейцев получалось надолго задерживаться с шайбой в зоне гостей. Но «Авангард» очень хорошо защищался, оборонял свой пятак, а также надёжно действовал вратарь Шимон Грубец. У Омска получались хорошие контратаки, было несколько выходов «2 в 1», но не получилось их реализовать.
В первом матче омичи играли на эмоциях после победы в седьмом матче над «Ак Барсом», показали «страсть и энергию», как и говорил перед матчем Хартли. А у ЦСКА был перерыв между матчами, армейцы действовали в рабочем порядке и допускали небольшие ошибки. «Авангард» все три шайбы, если не считать гол в пустые ворота, забросил одному звену армейцев, и, думаю, будут некоторые перестановки в составе у ЦСКА.
Считаю, во второй игре серии всё будет по-другому. ЦСКА изменит тактику, будет оказывать давление на пятаке не одним игроком, и это поможет справиться с плотной игрой омичей у их ворот, опасно доводить шайбу до вратаря и закрывать его, не давая защитникам омичей блокировать броски. В первом матче ЦСКА хоть и перебросал соперника, но большинство бросков были лёгкими для вратаря омичей. А у Омска уже не будет тех эмоций, какие были в прошлом поединке.
ЦСКА для меня фаворит. Главный тренер Игорь Никитин сделает выводы после прошлого матча, и ЦСКА одержит победу. Более надёжно поставить на победу в матче, а я даже немного рискну и поставлю в основное время», — сказал Вуйтек.
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