ЦСКА — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на игру финала КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на второй матч финальной серии Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Авангард».
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.84.
«Сегодня ЦСКА уж точно выиграет. Некуда деваться армейцам, одну домашнюю встречу надо зацепить обязательно. Дальше, конечно, не в Омск лететь и даже не в какой-то там Хабаровск, а всего лишь в Балашиху, но тем не менее. Чужая площадка, другие эмоции и поддержка не та, что дома.
Вспомнил такую вещь: с Ярославлем тоже они тяжело начинали, долго впрягались, но своего в итоге добились. Тогда «Локомотиву» в первой встрече уступили со счётом 2:5. В сегодняшнем матче соберутся и приложат максимум усилий. Отступать москвичам некуда. Именно они хотят выиграть Кубок Гагарина второй раз подряд, но уже официально, а не как в том году, когда всё было условно и ЦСКА победил «в уме».
Таким образом, думаю, победят подопечные Игоря Никитина с преимуществом шайбы так в две в основное время. Сегодня они будут рвать и метать. А то в первом матче было очень много упущенных моментов у армейцев.
«Авангард», конечно же, будет сопротивляться, но этого явно не хватит им для победы. В первой встрече омичи много забросили, использовали свои моменты, где-то на эмоциях даже. Помните, на первый матч я тоже говорил, что «сухаря» не будет?! Видимо, то же самое ожидается и сегодня. У «Авангарда» есть три хорошо забрасывающих хоккеиста. Свое дело они сделают», — сказал Кожевников.
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