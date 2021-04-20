ЦСКА — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч финала КХЛ ЦСКА — «Авангард».
Ставка: победа ЦСКА за 1.89.
«Авангард» удивляет в прямом смысле этого слова. Команда после тяжелейшей семиматчевой серии против победителя Восточной конференции казанского «Ак Барса» сумела взять верх в стартовом матче финального противостояния с действующим обладателем Кубка Гагарина — столичным ЦСКА. Причём я бы не сказал, что команда Игоря Никитина вчистую проиграла. Моментов у ЦСКА было достаточно, но вот с реализацией позавчера возникли серьёзные проблемы. А «Авангард», наоборот, сумел забросить весьма своевременно.
Домашний лёд в финале, судя по всему, мало что будет решать. В восточном полуфинале все семь побед были одержаны гостями. Тем не менее сегодня для ЦСКА важный второй матч. Отпускать соперника с двумя гостевыми победами никак нельзя. Поэтому я уверен, что во втором матче серии армейцы с первых же минут возьмутся за дело. И если ЦСКА сумеет отличиться в дебюте, то москвичи одержат лёгкую и очень нужную для себя победу», — сказал Плющев.
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