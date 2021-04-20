«Бавария» — «Байер»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Байер».
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.41.
«В девяти последних матчах этих соперников играли ставки «обе забьют» и тотал больше 2.5. Также в семи из девяти случаев «Бавария» выигрывала первый тайм.
Баланс встреч этих соперников категорически в пользу «Баварии», естественно, однако последнюю встречу в Мюнхене неожиданно выиграли гости. Не думаю, что история повторится. Да, «Байер» после затяжного кризиса выдал что-то вроде беспроигрышной серии (две победы плюс ничья). При этом у команды всё ещё есть затруднения с голами на выезде — в последний раз два залетало в гостях в середине декабря. В любом случае вряд ли леверкузенцам будет по силам отнять очки у уверенно идущей к золоту «Баварии». Есть определённые опасения, что команду могут расслабить новости об уходе Ханси Флика в конце сезона (он официально объявил об этом на днях). Однако в коллективе наверняка понимали, к чему всё идёт, и это не помешало на выходных устроить боевик в Вольфсбурге (3:2 в пользу «Баварии»). Полагаю, нас снова ждёт результативный поединок и победа баварцев», — сказал Симонов.
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