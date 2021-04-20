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«Челси» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

«Челси» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Брайтон».

Ставка: победа «Челси» и ТМ 4.5 за 1.86.

«Челси» отлично выполнил работу в полуфинале Кубка с «Ман Сити», переиграв более грозного на бумаге соперника и тактически, и физически, и, что главное, по счёту на табло.

С дальнейшими целями на сезон, правда, теперь совсем непонятно. Под вопросом и дальнейшее участие в нынешней Лиге чемпионов, и целесообразность борьбы за попадание в следующую… Как бы то ни было, свою работу, кажется, игроки будут выполнять и дальше. С атмосферой в команде проблем пока нет.

«Брайтон» потерпел лишь одно поражение в последних четырёх матчах и практически обеспечил продление прописки в АПЛ. Думаю, южане будут выглядеть достойно в столице, но хозяева на классе всё же возьмут три очка. Вряд ли игра получится слишком зрелищной — скорее всего, синие просто обеспечат себе преимущество и спокойно его удержат», — сказал Петросьян.

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Тухель наверняка даст шанс резервистам, но всё равно добудет победу.
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