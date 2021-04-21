Федерико Гайо — Андрей Рублёв: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Барселоне

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч второго круга турнира АТР в Барселоне между Федерико Гайо и Андреем Рублевым.

Ставка: тотал меньше 18.5 гейма за 1.69.

«Во втором круге турнира в Барселоне соперником россиянина Андрея Рублева будет итальянец Федерико Гайо.



Между этими теннисистами на сегодняшний день разница в уровне — целая пропасть. Рублев проводит прекрасный сезон с балансом 26 побед и 5 поражений на самых престижных турнирах. Федерико Гайо, в свою очередь, вообще нечастый гость на турнирах АТР — он обычно играет челленджеры. В основную сетку турнира в Барселоне Гайо попал как лаки-лузер из квалификации, а в первом круге жребий удачно ему подкинул Бенуа Пэра, который нынче ездит по турнирам за чеками.



На грунте Гайо показывает довольно посредственные результаты. В квалификации проиграл Ивашке 3:6, 2:6, неделей ранее уступил Ковалику 0:6, 6:7, еще неделей ранее было поражение от Дьере 4:6, 2:6. Поражений в двух сетах из серии «в одну калитку» у Гайо предостаточно, и это речь о соперниках, которые гораздо слабее Рублева. Абсолютно во всех компонентах игры россиянин выше уровнем.



Подводя итог, я считаю, что у Рублева прекрасные шансы начать путь на турнире с лёгкой победы».