«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч полуфинала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в полуфинале Кубка России сезона-2020/2021.
Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.71.
«У нас полуфинальный матч Кубка России, и кто бы мог подумать, что там встретятся «Ахмат» и «Крылья Советов». Самарцы бьют всяческие рекорды в ФНЛ, в том числе и личные. «Крылья» пробежались по «Химкам» (4:0), затем 2:0 дома против московского «Динамо».
Но в Грозном играть сложно, и об этом все знают. Раньше это был «Терек», который выигрывал Кубок. Этот матч может стать историческим как для одной команды, так и для другой.
Чтобы вы понимали, «Ахмат» идет за 2.40, а «Крылья» — за 3.10. Болельщикам Самары можно поиграть и взять проход Самары за 2.08.
Но моя ставка будет другая. Я делаю акцент на том, что матч пройдет в Грозном, а значит «Ахмат» не проиграет и тотал матча будет меньше 3.5 мяча за 1.71».
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