«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Руслана Нигматуллина на полуфинал Кубка России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в матче 1/2 финала Кубка России сезона-2020/21.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.10.

«Хочу поделиться с вами прогнозом на полуфинал Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов». Команды между собой играли в прошлом сезоне. На выезде «Ахмат» выиграл со счетом 4:2, а в Грозном команды сыграли вничью 1:1.



В этом сезоне «Крылья» проводят великолепную победную серию, лидируют в ФНЛ. Вероятность победы Самары оценивается прекрасным коэффициентом 3.70.



После зимней паузы «Ахмат» чередует успешные матчи с поражениями, но играть в Грозном всегда очень сложно. Тут и у хозяев есть хорошие шансы на победу, учитывая, что соперник играет в ФНЛ. Поставлю на грозненцев».