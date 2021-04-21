«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Руслана Нигматуллина на полуфинал Кубка России
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в матче 1/2 финала Кубка России сезона-2020/21.
Ставка: победа «Ахмата» за 2.10.
«Хочу поделиться с вами прогнозом на полуфинал Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов». Команды между собой играли в прошлом сезоне. На выезде «Ахмат» выиграл со счетом 4:2, а в Грозном команды сыграли вничью 1:1.
В этом сезоне «Крылья» проводят великолепную победную серию, лидируют в ФНЛ. Вероятность победы Самары оценивается прекрасным коэффициентом 3.70.
После зимней паузы «Ахмат» чередует успешные матчи с поражениями, но играть в Грозном всегда очень сложно. Тут и у хозяев есть хорошие шансы на победу, учитывая, что соперник играет в ФНЛ. Поставлю на грозненцев».
Рекомендуем вам
- 21 апреля 2021
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
08:00
- 20 апреля 2021
-
21:57
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам