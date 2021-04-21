«Кадис» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Кадис» — «Реал Мадрид».

Ставка: гол Бензема за 1.80.

«Долго я думал над ставкой на этот матч. Изначально хотел поставить на победу «Реалу» при тотале матча меньше 3.5 мяча. В последнее время «Реал» очень тяжело забивает. Экономит силы, впереди матч Лиги чемпионов, да и в целом плотный график матчей. Этот не тот случай, когда можно серьёзно отгрузить кошёлку голов.



При этом и «Кадис» стал низовой командой. В феврале они проигрывали всем подряд, пропуская по 4-5 мячей, выглядели как какая-то дворовая команда. Но сейчас всё стало в порядке. После игры с «Барселоной» «Кадис» провел восемь матчей, в которых забил семь голов и пропустил шесть. В принципе, команда низовая.



При этом в текущем сезоне всё же «Кадис» и крупно проигрывал. Получил и 0:4 от «Атлетико». Было поражение и от «Реала Сосьедад» (1:4). Учитывая, что никто «Кадис» не будет корить за поражение, а дома хоть и при пустых трибунах, но всегда есть шанс добыть победу, то они могут сыграть и резвее, чем обычно. Поэтому в этом матче не рискну ставить ни на форы, ни на тоталы.



Я подготовил другую ставку: гол Карима Бензема. Французский нападающий «Реала» более-менее отдохнул в прошлом матче против «Хетафе». Он сыграл всего 25 минут. Во-вторых, в отсутствие Рамоса именно Бензема становится штатным пенальтистом. Самое главное — это хорошая форма Карима. В 11 последних матчах Бензема забил 10 раз.



Мне кажется, что шансы на то, что забьёт Бензема, очень велики. Коэффициент на это 1.80, то есть получается, что букмекеры оценивают его гол в 55-57 процентов. Мне кажется, что тут вероятность его гола не менее 65 процентов. Поэтому именно такую ставку я считаю оправданной и валуйной».