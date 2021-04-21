«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

«Саутгемптон» последние месяцы жил мыслями о Кубке — по-настоящему собирался лишь на него, а в АПЛ частенько играл слишком уж безалаберно. И вот «святые» уступили в полуфинале, и мотивации что-то делать дальше у игроков, похоже, не осталось. Думаю, что ничего интересного в исполнении южан мы в этом сезоне больше не увидим.



«Шпоры» только что расстались с Моуринью, и, скорее всего, реакция от игроков на это событие будет положительной. У лондонцев лишь одна победа в последних шести матчах, и теперь вполне вероятен моральный подъём. Думаю, к победе хозяева в этой не самой зрелищной игре будут ближе. Победят или нет, будет зависеть в том числе от степени готовности Кейна, но проиграют вряд ли. Слишком уж напрягаться они также не будут — в воскресенье им играть за Кубок лиги с «Ман Сити».