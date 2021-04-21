«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.03.

«Манчестер Сити» лишился шансов завоевать все титулы. Большая печаль для команды, тяжелейшее поражение от «Челси», еще и де Брюйне получил травму. Но я думаю, что они влупят «педаль на газ», чтобы выиграть АПЛ как можно раньше и дальше уже думать о Лиге чемпионов.



Поэтому здесь все должно быть спокойно для «Сити». Команда выигрывает 9 гостевых матчей подряд. Играет против «Астон Виллы», которая теперь находится в нижней части турнирной таблицы. И всего лишь 4 победы в 13 матчах – это кошмар. Отсутствие Джека Грилиша очень серьёзно сказывается. Не будет еще и Трезеге, который получил травму.



В общем, всё говорит о том, что в этой встрече «Манчестер Сити» выиграет довольно уверенно. Да, там есть проблемы с сухими матчами для «Сити». Потому что в последних четырех команда обязательно пропускает. Но я думаю, что это не тот случай как раз.



Можно брать победу гостей с форой совершенно спокойно».