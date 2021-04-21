«Милан» — «Сассуоло»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Милан» — «Сассуоло».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.79, гол Берарди за 3.60.

«Милан» и «Сассуоло» сыграют в очередном туре чемпионата Италии и, как кажется, мы можем ожидать довольно результативный футбол. И все потому, что и те и другие, в первую очередь, как кажется, будут думать об атаке, и лишь потом об обороне. Миланцев мотивирует турнирное положение — второе место — и близость конкурентов: «Аталанта» и «Ювентус» находятся в непосредственной близости и любая осечка может отправить подопечных Стефано Пиоли на третью или четвёртую строчку, или вообще в итоге привести к потере места в зоне Лиги чемпионов (о Суперлиге пока не вспоминаем). Потому Ибрагимович и компания должны действовать по принципу — не важно сколько мы пропускаем, важнее забить на один мяч больше. Кстати, четыре последних поединка в Серии А у «Милана» — это встречи с середняками и аутсайдерами. Голов было много, при этом Пиоли и компания побеждали. Думаю, что в матче с «Сассуоло» ситуация может повториться.



Ну а в чем мотивация «Сассуоло»? Бело-зеленые далеки от еврокубков и зоны вылета, но при этом продолжают показывать привычный атакующий футбол с хорошим процентом владения мячом. Именно к этому стремится главный тренер Роберто Де Дзерби. Он, кстати, заявил о том после появления новостей о создании Суперлиги, он бы предпочёл вообще не играть с «Миланом», ибо этот клуб является одним из создателей нового турнира. В этом, как кажется, тоже есть элемент накачки перед таким любопытным соперничеством. Да и по составу «Сассуоло» становится сильнее — вернулся после повреждений Берарди и Дефрель, да и Капуто уже отсутствует в числе травмированных. В общем, битва должна быть лютая.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — «обе забьют» и будет тотал больше 2.5 голов. Плюс, поставлю на гол Берарди: когда-то он оформил покер в ворота «Милана». Уверен в своем прогнозе на 7 из 10».