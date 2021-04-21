«Ахмат» — «Крылья Советов»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

В матче 1/2 финала Кубка России «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 0:0 (1:4 в серии пенальти).



Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Крыльев Советов» — 4:1. Два удара отразил голкипер Евгений Фролов, который появился на поле в концовке основного времени.



«Крылья Советов» стали первыми финалистами Кубка России. Второй участник финала определится сегодня по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА.

Поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.32. Успех самарцев оценивался в 3.60. А ставки на ничью принимались за 3.18: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3180 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.38, «обе забьют — нет» — за 1.60, а проход «Крыльев Советов» — за 2.40.