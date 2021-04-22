«Лион» — «Монако»: результат матча Кубка Франции, кто победил, как сыграл Головин

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» проиграл «Монако». Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 51-й минуте встречи защитник «Лиона» Синали Дьоманде получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. Через три минуты форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер успешно реализовал пенальти и открыл счёт. На 61-й минуте нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество гостей в счёте.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу на скамейке запасных, однако вышел на замену уже на 15-й минуте матча. Российский игрок заменил хавбека Софьяна Диопа. Результативными действиями не отметился.

Ставки на победу «Монако» принимались за 3.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3100 рублей. На ничью давали 3.96, на успех «Лиона» — 2.38.

Тотал меньше 2.5 мяча оценивался в 2.39, «обе забьют — нет» — в 2.60, а проход «Монако» — в 2.20.