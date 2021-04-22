«Атлетико» — «Уэска»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Уэска» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Атлетико» выиграет и не пропустит за 2.02.



«Атлетико» Мадрид, даже несмотря на отсутствие Луиса Суареса, разгромил «Эйбар» в предыдущем туре 5:0. Хорошая, красивая победа. Дубль Льоренте оформил, и Корреа дубль сделал. Первый тайм был сдержанным, но в концовке выстрелили дуплетом. На второй тайм комфортное преимущество сделали, а потом уже соперника добили.



«Уэска» в последнем туре уступила «Алавесу» на выезде — 0:1. Очень важный матч был. «Уэска» продолжает борьбу за сохранение места в Примере. Пока ещё она не в зоне вылета, но у нее на один матч больше сыграно, чем у конкурента — «Вальядолида». Позарез «Уэске» нужны очки.



История встреч с «Атлетико» небогатая. И пока ещё ни разу «Уэска» не смогла забить мадридцам. «Атлетико» сейчас перезагрузился после серии неудач. К нему уже вплотную подобрались «Барселона» и «Реал». «Атлетико» снова начинает играть строго в обороне и на результат. «Атлетико» сейчас играет дома, и я рассчитываю, что он не пропустит, а какой-то свой момент реализует.



Мой прогноз — «победа «Атлетико» всухую» за 2.02», — сказал Генич.