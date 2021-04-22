«Авангард» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.34.



«Наконец-то армейцы нашли в себе силы оборвать, если можно так выразиться, «гостевую истерику», которая продолжалась у «Авангарда» целых девять матчей, что само по себе должно стать предметом глубокого изучения психологами. Правда, теперь серия переехала в Балашиху, и ЦСКА точно не против начать ее заново. Более того, у москвичей есть на это все шансы, поскольку ключики к «ястребиным» воротам они наконец-то подобрали. А больше ничего, собственно говоря, по сравнению с первым матчем и не изменилось.



Финал смотрится тяжело. Сейчас будет еще тяжелее, поскольку сил у обеих команд остается все меньше, из-за чего они по максимуму упрощают игру. Она и раньше-то, даже в регулярном чемпионате, в исполнении обоих соперников была не слишком изысканной, а теперь финал скатился к полному примитиву. В третьем матче силы соперников, а точнее даже отсутствие этих самых сил должны подравняться. И такого вопиющего игрового преимущества, которое было у ЦСКА в Москве, уже не будет. Но даже и в невопиющем виде его должно хватить армейцам хотя бы на одну выездную победу. А если они до конца догнут Грубеца, то и на две победы.



Именно по этой причине я считаю, что победу в третьем матче ЦСКА должен забирать. Забирать еще и потому, что в последний раз дома «Авангард» побеждал еще «Магнитку». Команда Боба Хартли дома конкретно играет хуже, чем в гостях, может быть, потому, что нынешний дом не настоящий. И все эти нюансы складываются в пользу армейцев, давая им большие шансы на победу в третьем матче и возвращение себе преимущества своей площадки.



Итак, победа ЦСКА. Предполагаю, что пока обойдемся без овертаймов, то есть главную задачу армейцы выполнят в основное время. И сделают это не «на тоненького», а с преимуществом в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч: Боб Хартли нанесёт ответный удар в Балашихе Цена первой шайбы в финале Кубка Гагарина запредельная. Матчи в Москве это доказали.