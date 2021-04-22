«Рома» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на игру Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» — «Аталанта» в 32-м туре итальянской Серии А сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Аталанты» и обе забьют за 3.15.



«Яркая афиша в итальянском чемпионате. Но явным фаворитом считается «Аталанта». И это объяснимо. Команда вполне может занять второе место по итогам сезона, это будет большим успехом. Только что «Аталанта» победила «Ювентус», обойдя его в таблице. Всего же у «Аталанты» пять побед подряд и 9 в последних 10 встречах. На ходу команда Гасперини, привлекательный футбол показывает.



А у «Ромы» уже практически нет шансов попасть в четверку. И команда будет делать ставку на Лигу Европы. Там впереди ждет «Манчестер Юнайтед», соперник сложный, но в двухматчевом противостоянии всякое может произойти. В чемпионате же отставание от зоны Лиги чемпионов 9 очков. Это очень много. Не исключаю, что просто будут беречь лидеров римляне. Нужно подойти свежими к играм с «МЮ».



Но все-таки «Рома» — команда атакующая, играет на своем поле, поэтому гол организовать по силам. Моя ставка — «обе забьют и победа «Аталанты». Пропускает команда Гасперини, прямо скажем, не так уж редко. Недавно два получили и от «Фиорентины», и от «Удинезе», — сказал Титов.

«Рома» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук и Иличич не отдадут место в топ-3 Серии А Римляне не обыгрывали бергамасков с 2017 года. Не смогут и теперь.