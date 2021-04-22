«Лестер» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Вест Бромвич».



Ставка: «Лестер» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.



«Судя по последним новостям, «Лестеру», возможно, даже не придётся быть в четвёрке по итогам сезона, чтобы попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. Тем не менее, команда вполне может ударно провести остаток чемпионата. Важная и заслуженная победа в полуфинале Кубка над «Саутгемптоном» может помочь «лисам» в этом. В течение пяти дней им предстоит принимать «Вест Бром» и «Кристал Пэлас». Кажется, Джейми Варди пора завершать свою безголевую серию — он не забивает уже четыре матча, а из последних одиннадцати игр отличился лишь в одной.



«Вест Бром» выиграл два последних матча, забив в них восемь мячей. К сожалению для них, этого, похоже, не хватит для спасения. И Большой Сэм впервые в своей карьере вылетит из Премьер-лиги.



Предположу, что хозяева здесь как минимум не проиграют в довольно непростом для них матче», — сказал Петросьян.

«Лестер» — «Вест Бромвич». Прогноз: Варди и Роджерс покажут, что в АПЛ «дроздам» не место Команда Сэма Эллардайса одержала две победы подряд, но по-прежнему находится на грани вылета.