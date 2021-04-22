«Наполи» — «Лацио»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Лацио».

Ставка: победа «Наполи» за 2.06.



«Наполи» и «Лацио» сразятся в 32-м туре итальянского чемпионата. Встречаются два соседа по таблице, которые всё ещё не решили, кто из них будет располагаться выше по итогам сезона.



Эта вывеска, конечно, и так очень интригует. Оба клуба примерно равны по своему уровню в последние годы, оба борются за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас как раз наступает кульминация сезона, остаётся не так много матчей. А желаемые позиции эти команды всё ещё не занимают.



Так, «Наполи» идёт в чемпионате пятым с 60 баллами. А «Лацио» — сразу за ним, на шестой строчке, имея на два очка меньше. Они оба совсем близко к занимающему четвёртое место «Ювентусу» – неаполитанцы, к примеру, отстают от него всего на два очка. Учитывая проблемы туринцев в этой части сезона, и у «Наполи», и у «Лацио» есть реальные шансы на попадание в ЛЧ. Им осталось только разобраться друг с другом.



На бумаге «Лацио» превосходит своего соперника. В Серии А он побеждает уже пять туров подряд. Хотя до этого он, наоборот, имел несколько поражений кряду. «Наполи» же был не так хорош в последних встречах. Недавно он уступил «Ювентусу» (1:2) и сыграл вничью с «Интером» (1:1). Хотя ничья с миланцами была очень важной – команда Конте не теряла очки с зимы. А «Наполи» смог прервать эту их серию.



В их противостоянии я склоняюсь к успеху неаполитанцев. Им будет очень непросто обыграть набравших форму римлян. Однако «Лацио» в последних встречах побеждал не самые сильные клубы, а «Наполи» смог дать отпор тому же «Интеру». Так что, думаю, команда Гаттузо обыграет «Лацио» в этой встрече. На это и предложу поставить», — сказал Калиниченко.