«Авангард» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на 3-й матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА или ничья за 1.42.



«Второй матч завершился со счётом 3:0 в пользу ЦСКА, счёт в серии сравнялся. Третий матч пройдёт в Балашихе на домашней арене «Авангарда», и думаю, это будет очень ровная игра, в которой сложно кому-то отдать преимущество. Я склоняюсь к тому, что ЦСКА не проиграет в основное время, но, с другой стороны, «Авангард» показывает очень хороший хоккей, и армейцам очень тяжело взламывать защиту омичей и забрасывать шайбы.



Полагаю, никто не будет играть в открытый хоккей, обе команды будет действовать строго от обороны. Предстоящий матч очень важен для этой серии, в нём очень важно добиться победы и получить психологическое преимущество. Команды сыграют очень осторожно, никто не захочет рисковать, и я считаю, что очень вероятны ничья в основное время и овертайм. Можно рисковать и ставить на ничью, коэффициент на ничью всегда хороший, и в этом матче это стоит того.



Тяжело поставить на победу ЦСКА в основное время, хотя в целом в этой серии ЦСКА остаётся для меня фаворитом, шансы на данный момент оцениваю как 60 на 40 в пользу ЦСКА. В этом матче команды, скорее всего, сыграют со счётом 0:0 или 1:1, а я выберу ставку, что ЦСКА не проиграет в основное время, захватывающую два результата из трёх. В овертайме я бы не стал на кого-то ставить, очень непредсказуемо. Да и вообще третий матч серии, наверное, самый тяжёлый для прогноза, в первых двух в этом плане было проще», — сказал Вуйтек.

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