«Атлетико» — «Уэска»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 31-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Уэска».



Ставка: «Атлетико» выиграет и не пропустит за 2.05.



«Мадридский «Атлетико» по-прежнему остаётся без Жоау Феликса и Луиса Суареса, двух лучших бомбардиров команды. Однако отсутствие двух ведущих форвардов не помешало «индейцам» в прошлом туре разорвать «Эйбар» со счетом 5:0. Конечно, это был на удивление крупный счёт. Думаю, что во второй раз забить настолько много в отсутствие главных голеадоров мадридцы не смогут.



При этом наверняка они выиграют всухую. Собственно, «Атлетико» вообще ни разу в своей истории не пропускал от «Уэски» — в первом круге была нулевая ничья, а в сезоне-2018/19 – две победы «матрасников» с одинаковым счётом 3:0.



В принципе я хотел выбрать ставку на мультисчёт 1:0, 2:0 и 3:0. Но коэффициент на это – 2.12, тогда как коэффициент просто на сухую победу «Атлетико» ненамного меньше – лишь 2.05. При такой маленькой разнице в коэффициентах предпочту поставить просто на сухой выигрыш «Атлетико» и не переживать относительно того, забьют ли мадридцы четвёртый гол или нет», — сказал Вишневский.