«Барселона» — «Хетафе»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 22 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Хетафе» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.06.



«Барселона» ярко победила «Атлетик» в финале Кубка Испании, забив кучу мячей во втором тайме. Всё было абсолютно по делу. Ещё в первом тайме каталонцы должны были забивать, но баскам везло. Сейчас не время праздновать, надо собираться на чемпионат Испании, где также есть шансы на завоевание титула. Дома точно оступаться нельзя. «Атлетико» вроде бы взял себя в руки.



Соперник не самый простой в очередном туре. Это «Хетафе», который буквально только что отнял очки у мадридского «Реала». Правда, на своём поле «Хетафе» сыграл вничью с «Реалом». Но видно, что команда физически неплохо себя чувствует и готова давать бой любому сопернику. Вылетать «Хетафе» совсем не хочется.



На мой взгляд, первый тайм может уйти на раскачку в этой встрече. «Барселоне» нужно будет переключиться. А гости наверняка будут глубоко обороняться и насыщать зоны у своих ворот. Но во второй половине уже будет больше риска, особенно со стороны «Барселоны», Месси должен будет включиться на полную катушку. Поэтому предложу ставку «второй тайм результативнее первого». Первый тайм «Хетафе» продержится, а дальше уже будет совсем тяжело», — сказал Титов.

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