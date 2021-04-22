«Рома» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Серии А 22 апреля

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Аталанта».
Ставка: «Аталанта» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.79.
«Рома» и «Аталанта» решают разные задачи. «Аталанта» располагается в первой четвёрке команд, а в прошлом туре обыграла даже «Ювентус».
«Рома» находится ниже. Она борется за место в Лиге Европы, но может оказаться и в Лиге чемпионов, если выиграет Лигу Европы в текущем сезоне. Это будет сложно сделать, так как в этом сезоне «Рома» очень редко побеждает своих конкурентов.
Мне кажется, что и в этом матче будет очень тяжело. «Рома» — контратакующая команда, но в матче с большими соперниками набрать три очка не удаётся, за что Фонсеку очень ругают.
Думаю, в этом матче «Аталанта» всё же фаворит, что можно увидеть и по котировкам букмекеров, несмотря на то, что она играет в гостях. Думаю, «Аталанта» не проиграет.
Я жду результативного футбола, тем более что и те, и другие хороши в атаке. То есть гости не проиграют и тотал матча будет больше 2,5 мяча. Мне кажется, что такая ставка вполне может пройти», — сказал Керимов.
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