«Фонбет» — генеральный партнер Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея

III Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея стартует в Нижнем Новгороде меньше, чем через неделю. Генеральным партнёром Фестиваля выступит «Фонбет» — компания уверенно продолжает курс на благотворительность программой «Ставка на Добро» и помогает в становлении адаптивного хоккея в России.



На протяжении трёх игровых дней 29 команд из 23 регионов страны, от Сахалина до Ленинградской области, будут бороться за главный трофей Фестиваля – Кубок Фырка. Церемония открытия мероприятия пройдёт 26 апреля на спортивной базе «Море спорта». Участников ждёт масштабное театрализованное представление, в котором примет участие олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.



В сезоне-2020/2021 Алексей Ягудин выступил амбассадором благотворительной акции «Голевая передача», которая реализуется компанией «Фонбет» в партнёрстве с КХЛ. Все средства, собранные в рамках акции, направлялись на создание хоккейных секций в регионах страны для детей с инвалидностью.



Олимпийский чемпион лично приедет поприветствовать юных спортсменов, которые при поддержке акции получили возможность заниматься любимым спортом.



«Я рад, что причастен к такому доброму и благородному делу, как развитие адаптивного хоккея в нашей стране. Благодаря таким акциям у многих детей с инвалидностью появляется реальная возможность заниматься хоккеем в своём родном городе. Некоторые из «новичков», например, липецкая команда по специальному хоккею и команда незрячих хоккеистов из Ижевска, уже примут участие и во Всероссийском фестивале», — заявил Алексей Ягудин.



После открытия, в первый игровой день, 27 апреля, Алексей проведёт зарядку для участников фестиваля. После этого состоится автограф-сессия, на которой ребята смогут задать свои вопросы олимпийскому чемпиону. Поприветствовать и поддержать участников фестиваля приедут и другие известные спортсмены и паралимпийцы.