«Зенит» — «Ротор»: где будет трансляция матча РПЛ 24 апреля, по какому телеканалу покажут

24 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех волгоградцев оценён экспертами в 28.00. А ставки на ничью принимаются за 10.50.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.70, на пенальти — за 2.40.