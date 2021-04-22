«Авангард» — ЦСКА, 3-й матч: результат, как сыграли, кто победил, какой счёт в серии

В Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).



На 13-й минуте Корбан Найт поборолся за шайбу у ворот ЦСКА и отдал передачу на Рида Буше, который броском в пустые ворота открыл счёт в матче. На 19-й Александр Попов отдал шикарную передачу на Константина Окулова, который броском в касание сравнял счёт в матче. На 49-й минуте Максим Шалунов на левом пятаке получил передачу от Мэта Робинсона, бросил в дальнюю девятку и вывел ЦСКА вперёд.



После трёх матчей в серии впервые повели армейцы – 2-1.

Ставки на победу ЦСКА принимались с коэффициентом 2.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2100 рублей. Ничья оценивалась в 3.80, успех «Авангарда» — в 3.50.

Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.77, тотал меньше 3.5 шайбы — за 2.57. На итоговый успех ЦСКА давали 1.50, на волевую победу ЦСКА — 10.0, а на точный счёт 2:1 в пользу красно-синих — 12.5.