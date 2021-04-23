«Айлендерс» — «Вашингтон»: результат матча НХЛ, какой счёт, как сыграл Овечкин

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ. Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 1:0.
В основное время командам отличиться не удалось. Овертайм победителя также не выявил, а в победной серии бросок Евгения Кузнецова принёс «столичным» победу в этом матче.
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил все 26 бросков в матче и провёл вторую сухую игру в текущем сезоне НХЛ. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Айлендерс» Семён Варламов отразил все 28 бросков — для него этот шат-аут стал 5-м в сезоне.
Александр Овечкин провёл на льду 17:18 (6:00 — в большинстве), совершил четыре броска и три силовых приёма. Показатель полезности — «0».
Ставки на ничью принимались за 4.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4100 рублей. Успех «Айлендерс» оценивался в 2.35, успех «Вашингтона» — в 2.75.
На тотал меньше 5.5 шайбы давали 1.96, на тотал меньше 2.5 шайбы — 10.50. Точный счёт 0:0 оценивался в 85.0.
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